Amatör futbolda sezonun en küçük yaş kategorisi olan U 11’de şampiyonluğu Vefaspor kazandı. Final maçında Çorum İdman Yurdu’nu 3-1 yenen Vefaspor bu sezonki üçüncü şampiyonluk kupasını kaldırdı.

24 takımın dört grupta mücadele ettiği U 11 liginde eleme maçları sonunda finale yükselen Vefaspor ile Çorum İdman Yurdu takımları şampiyonluk için karşılaştılar. Cumartesi günü İtfaiye sahasında oynanan final maçında vefaspor takımı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında farkı ikiye çıkaran Vefaspor, Miray’ın penaltıdan attığı golle Çorum İdman Yurdu umutlandı. Vefaspor Berkay’ın ikinci takımının üçüncü golünü atarak rakibine şans tanımadı ve maçtan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törende kısa birer konuşma yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, amatör futbolda sezonun sonuna geldiklerini bu süreçte tüm yaş gruplarında sponsorluk desteği veren Beltaş AŞ’ye ve Çorum Belediyesine teşekkür etti mücadele eden tüm takımları tebrik etti,

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise Belediye olarak çocuklar ve gençleri spor yaptırmak için ellerinden gelen desteği tesis ve her anlamda verdiklerini belirterek sporcu velilerine çocuklarına gösterdiği destek ve ilgiden dolayı kutladı. Çöplü mücadele eden ve dereceye giren takım takımlarıda tebrik etti.

Daha sonra dereceye giren takımlara kupa ve sporculara madalyaları verildi.