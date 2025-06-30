28. Orta Kuşak Futbol turnuvasında çeyrek finale yükselen altı takım belli oldu. Son takım çarşamba günü oynanacak baraj maçından sonra belli olacak.

Kırmızı Grupta zorlu mücadele sonunda üç takım aynı puanla tamamladı. İkili averajlarıda eşit olan üç takımı genel averaj ile sıralama belli oldu. Kokoreçci Uğur son maçında Ata-Ser Yapı’yı 9-0 yenerek gruptan birinci olarak çıktı ve ilk torbada yer aldı. Bi Kitapevi takımı ise ÇRM İlk Adık Gıda’yı 6-0 yenerek ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. CNR Elektirik ise son maçında Asal Mühendislik’i 4-0 yendi ve üçüncü olarak çeyrek finale yükselen takım oldu.

Beyaz grupta ise oynanan tek maçında Es Bilişim, Vizyon Tarım’ı 7-0 yenerek gruptan ikinci olarak çeyrek final biletini aldı. Hükmen galip gelen Kurt Elektirik ise grup birincisi olarak çeyrek final biletini aldı. İki grup maçları sonunda çeyrek finalde birinci torbadan girecek takımlar belli oldu. Kokoreçci Uğur, Çorum Sürücü Kürsü, Kurt Elektirik ve Es Bilişim en iyi ikinci olarak birinci torpada yer alacaklar. Bi Kitapevi. CNR Elektirik ile siyah grupta son hafta maçları sonunda ikinci olacak takım ile ön eleme maçını kazanan takımlar ise ikinci torbadan çeyrek final kurusına girecekler,