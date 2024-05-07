U 13 Grekoromen Güreş il birinciliği Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.

Üç kulüpten 55 sporcunun mücadele ettiği güreşler sonunda Çorum Gençlikspor takımı birinci olurken Çorum Belediyespor kulübü ikinci İl Özel İdarespor kulübü ise üçüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

30 kilo: Eymen Ege Yalçın, 34 kilo: 1. Polat Karasu, 2. S. Ethem Hatemoğlu, 3. E. Mete Tunçkılıç. 38 kilo: 1. Rasul Efe Gözübüyük, 2. Selim Gençdoğan, 3. Kayra Özçiftçib 41 kilo: 1. Eren Çam, 2. Berat Kopar. 44 kilo: 1. M.Emin Atak. 48 kilo. 1. Furkan Berk Yılmaz, 2. İbrahim Demir, 3. Y. Kaan Kestek. 52 kilo: 1. Metehan Karakuş, 2. Berat Layık. 57 kilo: 1. Osman Efe Yıldırım, 2. İhsan Bolat. 62 kilo: 1. H. Efe Yaldıran, 2. Burak Ali Kılıç, 3. A. Tuğra Sayar, Muhammet Karamızrak. 68 kilo: 1. Efe Özbaydemir. 78 kilo: 1. Umut Çetinkaya, 2. Onur Genç, 3. Necati Göksuoğlu. 88 kilo: 1. Hüseyin Gazi Çonak, 2. Veysel Efe Yerlitaş, 3. Y. Efe Bozna.