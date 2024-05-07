Okullu Küçükler Badminton Grup birinciliğinde Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkek takımı grup ikincisi olarak Türkiye finallerine yükseldi.

Amasya’da yapılan Okullu Küçükler badminton grup birinciliğinde antrenör Eren Murat Güngör yönetiminde Çağan Boyar, Musab Şerbetci, Furkan Alnıdelik ve Kıvanç Gökgöz’den oluşan takımı ilemücadele eden Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu on takımın üç grupta mücadele ettiği maçlarda grubunda Ankara ve Kastamonu’yu 5-0 Samsun’u ise 3-2 yenerek gruptan birinci olarak final grubuna yükseldi.

Final grubunda sıralama maçlarında İstanbul ve Amasya’yı 5-0 yenen Çorum şampiyonu Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu finalde aynı grupta mücadele ettiği Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu’na bu kez 3-2 yenilerek grup ikincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Antrenör Eren Murat Güngör Bartın’da 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Türkiye finallerinde de kürsüye çıkmak için mücadele edeceklerini belirterek kendilerine destek veren Okul Müdürü Sefa Kayalı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.