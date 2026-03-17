U 13 Liginde dördüncü hafta maçlarında gol yağdı.

Ligde oynanan yedi maçta toplam 58 gol atıldı.

A grubunda Hattuşa Gençlikspor, Çorum İdman Yurdu karşısında 4-0 galip gelerek haftayı üç puanla kapattı.

Çorum Anadolu FK ile Alaca Belediyespor arasındaki maç gol düellosu şeklinde geçti ve takımlar sahadan 4-4 beraberlik ile ayrıldı.

Vefa Gençlikspor ise haftayı bay geçti.

B grubunda ise Arca Çorum FK rakiplerine gol yağdırmaya devam ediyor. Çorum FK, 1907 Gençlikspor maçtan 14-0’lık skorla galip ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Grubun diğer maçında İskilipgücüspor ise deplasmanda İkbalspor önünde 7-1 galip gelerek haftayı üç puanla kapattı. Gençlerbirliği ise Bayat Belediyespor’u 6-0’lık farklı skorla yenerek iddiasını devam ettirdi.

C grubunda Mimar Sinanspor evinde konuk ettiği Vefa Devane Gençlikspor karşısında 7-1 galip gelerek yoluna kayıpsız devam etti.

Hitit Anadoluspor ise Gülabibeyspor karşısında 4-2 galip gelerek üç puanla haftayı kapattı. Osmancık Kandiberspor ise haftayı bay geçti.

Gruplarda dördüncü hafta maçları sonunda A grubunda Vefaspor, B grubunda Arca Çorum FK C grubunda ise Mimar Sinanspor takımları yollarına kayıpsız devam ederek liderliklerini sürdürdüler,