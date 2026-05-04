U 13 Liginde heyecan hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı. Ligde A grubunda Vefaspor, B grubunda Arca Çorum FK C grubunda ise Mimar Sinanspor takımları sezonu şampiyon olarak tamamladı.

A grubunda oynanan son hafta maçlarında Çorum Anadolu FK, Çorum İdman Yurdu karşısında 4-1 galip gelirken Hattuşa Gençlikspor ise Vefa Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı ve rakibine ilk puan kaybını yaşattı. Vefaspor 22 puanla zirvede yer alırken Alaca Belediyespor 14 puanla ikinci Hattuşa Gençlikspor 11 puanla üçüncü Anadolu FK 10 puanla dördüncü sırada yer aldı.

B grubunda ise Arca Çorum FK rakiplerine gol yağdırma geleneğini son maçtada sürdürdü ve Gençlerbirliği’ni 7-1 yenerken onuncu maçında kalesinde ilk golünü ördü. İskilipgücüspor 1907 Gençlikspor’u 5-1 yenerken İkbalspor ise Bayat Belediyespor karşısında 3-0 hükmen galip geldi. Çorum FK 10 maçında 95 gol atıp bir gol yiyerek kayıpsız olarak 30 puanla ligi zirvede tamamladı. İskilipgücüspor ise 24 puanla ikinci oldu.

C grubunda ise Mimar Sinanspor Gülabibeyspor’u 4-0 yenerek sezonu lider olarak tamamladı. osmancık Kandiberspor ise Hitit Anadoluspor karşısında 5-0 galip gelerek ligi ikinci bitirdi.

Bu grupta ise Mimar Sinanspor yedi galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 21 puanla lider olarak sezonu tamamlarken Osmancık Kandiberspor 19 puanla ikinci sırada yer aldı.