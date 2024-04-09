Namsan U 17 liginde son hafta maçları öncesinde final grubuna yükselen üç takım belli son takım bu hafta sonu oynanacak maçlardan sonra belli olacak.

Ligin 8. hafta maçlarında namağlup lider Mimar Sinan Gençlikspor, Buharaspor önünde 7-1 gibi farklı skorla kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

İkinci sırada Gençlerbirliği haftayı baş geçerken haftanın kritik maçında Osmancıkgücüspor sahasında İskilipgücüspor’u 3-0’lık net skorla yenerek final grubu umutlarını son maça taşımayı başardı.

HE Kültürspor ise ligdeki son maçında Sungurluspor’u 5-1 yenerek final grubuna yükselmeyi son maçlar öncesinde garantiledi.

Alaca Belediyespor ise Hattuşa deplasmanında 3-2 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.

U 17 liginde son hafta maçları pazar günü oynanacak. Lider Mimar Sinan Alaca Belediyespor deplasmanında mücadele edecek.

Haftanın kritik maçında İskilipgücüspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.

Bu maçtan İskilipgücü galip ve beraberlik ile ayrılması halinde final grubuna çıkan son takım olacak.

Bu maçtan Gençlerbirliği galip ayrılması halinde ise Osmancıkgücünün Buharaspor önünde kazanması halinde üç takım ligi 15’er puanla tamamlayacak.

Bu takdirde ise üç takımın ikili averaj hesaplaması sonunda Kültürspor ve Osmancıkgücüspor takımları ilk iki sırada yer alarak final grubuna yükselecekler ve İskilipgücü veda edecek.