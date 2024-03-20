Park Ganita U 13 Liginde dördüncü hafta maçları bugün oynanacak.

Üç grupta 17 takımın mücadeleye devam ettiği U 13 liginde dördüncü maçlar bugün beşi merkezde biri ilçede oynanacak.

A grubundaki üç maç İtfaiye sahasında oynanacak. Saat 12’de oynanacak ilk maçta ligde henüz galibiyetleri bulunmayan Hattuşa Gençlikspor ile 1907 Gençlikspor takımları mücadele edecekler.

Saat 13.30’da başlayacak ikinci maçta ise iki maçından da galibiyet ile ayrılan Osmancık Belediyespor iki maçtan puansız ayrılan HE Kültürspor önünde galibiyet arayacak.

Saat 15’de bu sahadaki son maçta ise üç maçtan galibiyet ile ayrılarak lider durumda bulunan Osmancık Kandiberspor ile iki maçtan dört puanla ayrılarak üçüncü sırada bulunan Çorum Anadolu FK takımları zorlu maçta karşılaşacaklar.

B grubu maçında ise İl Özel İdare Gençlikspor ile Vefa Devanespor takımları bugün saat 13.30’da Devane sahasında karşılaşacaklar.

Özel İdarespor iki maçta bir galibiyet ile dördüncü sırada yer alırken Vefa Devanespor ise üç maçta üz puanla beşinci sırada bulunuyor.

C grubunda ise üç maçından da galibiyet ile ayrılan Ahlatcı Çorum FK ile bir maç oynayan ve galibiyet ile ayrılan Çorum İdman Yurdu takımları saat 15’de aynı sahada mücadele edecek.

Haftanın ilçede oynanacak tek maçında ise Mecitözü Gençlerbirliği ile Sungurlu Belediyespor takımları Mecitözü ilçe sahasında saat 15’de karşılaşacaklar.