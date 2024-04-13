Park Ganita U 13’de play-off fikstürü belli oldu.

Üç grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımların mücadele edeceği play-off fikstürü ve eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre ilk ter eleme maçları 23 Nisan Salı günü oynanacak.

9 takımın mücadele edeceği U 13 play-off liginde ikinci tur maçlarında sekiz takım mücadele edecek.

23 Nisan salı günü oynanacak ikinci tur ilk maçında saat 12’de İtfaiye sahasında Osmancık Belediyespor ile Çorum İdman Yurdu takımları karşılaşacak.

Bu maçın ardından saat 13.30’da Vefa Gençlikspor ile Hattuşa Gençlikspor yarı finalist olmak için mücadele edecekler.

Saat 15’de oynanacak maçta ise Ahlatcı Çorum FK ile Çorumspor takımları yarı finale yükselme maçına çıkacaklar.

Günün son maçında ise saat 16.30’da Osmancık Kandiberspor ile Mimar Sinanspor takımları karşılaşacak.

Bu turu İl Özel İdarespor bay geçecek.

Osmancık Kandiberspor ile Mimar Sinan maçını kazanan takım 27 Nisan cumartesi günü saat 16’da yarı finale yükselen son takımı belirlemek için karşılaşacaklar.

Park Ganita U 13 liginde yarı final maçları 1 Mayıs çarşamba günü oynanacak.

4 Mayıs cumartesi günü Osmancık ilçe sahasında saat 15.30’da üçüncülük dördüncülük saat 16.30’da ise final maçı oynanacak ve kupalar sahiplerini bulacak.