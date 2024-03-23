U 13 liginde gruplarda beşinci hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.

Gruplarda final grubuna yükselme mücadelesinde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

A grubunda üç maçınıda kazanarak ikinci sırada bulunan Osmancık Belediyespor yarın saat 14’de Osmancık ilçe sahasında Hattuşa Gençlikspor ile karşılaşacak.

Grupta bugün oynanacak tek maçta ise İtfaiye sahasında saat 15’de Çorum Anadolu FK ile 1907 Gençlikspor takımları puan mücadelesi verecekler.

Grubun diğer maçında ise Alaca sahasında Alaca Belediyespor ile HE Kültürspor takımları mücadele edecek.

B grubunda ise ilk iki sırada bulunan Çorumspor ile Vefa Gençlikspor takımları bugün saat 12’de İtfaiye sahasında zorlu maçta karşılaşaacaklar.

C grubunda da zirvedeki iki takım yarın karşılaşacak.

Dört maçtan galibiyet ile ayrılarak lider durumda bulunan Çorum FK ile iki maçınıda kazanan Mimar Sinan Gençlikspor takımları yarın saat 14’de İtfaiye sahasında karşı karşıya gelecekler.

Bu grubun diğer maçında ise Çorum İdman Yurdu ile Mecitözü Gençlerbirlii takımları puan mücadelesi verecekler.