Çorum FK U 15 Gelişim takımı lider Düzcespor’u 1-0 yenerek play-off biletini aldı.

Ligde 50 puanla açık ara lider durumda bulunan Düzcespor ile ikincilik için mücadele eden Çorum FK Devane sahasında karşılaştı.

Mutlak kazanması gereken maçta Arca Çorum FK rakibi önünde maçın ilk dakikalarında Ali Sarper’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde rakibine gol izni vermeyen kırmızı siyahlı takım sahadan üç puanla ayrılarak son maçlar öncesinde play-off oynamayı garantiledi.

Çorum FK U 15 takımı ligdeki son maçında yarın evinde Soysalspor kulübünü misafir edecek.