Gelişim Liginde Arca Çorum FK U 16 ve U 17 takıları Talas Belediyespor deplasmanından galibiyet ayrılarak haftayı üçer puanla kapattılar.

Cumartesi günü Kayseri Sümer 1 nolu sahada oynanan ilk maçta Talas Belediyespor ile Çorum FK U 16 takımları karşı karşıya geldiler. Maçın ilk yarısının son dakikasında Ramazan ile öne geçen Çorum FK ikinci yarının başında Tekin’in golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere oldu.

Hemen ardından M. Buğra ve son dakikada Kerem’in golleri ile rakibini 3-1 yenen Çorum FK U 16 takımı haftayı üç puanla tamamladı.

İkinci maçta ise iki takım U 17 kadroları karşılaştı. Maçın ilk yarısını Çınar Temir’in golü ile 1-0 önde tamamlayan Çorum FK ikinci yarının başında Yiğit ile skoru 2-0 yaptı ve rahatladı. Son bölümde üzerine gelen rakibi önünde Adem ve Furkan ile farkı açan kırmızı siyahlı takım 4-0 galip döndü.