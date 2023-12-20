U 16 Liginde ikinci hafta maçları bugün oynanacak. İki grupta 11 takımın mücadele ettiği U 16 liginde ikinci hafta maçları bugün merkezde iki ve üç ayrı ilçede oynanacak.

A grubunda saat 12’de İtfaiye sahasında oynanacak maçta Gençlerbirliği ile Mimar Sinan takımları karşılaşacak. Ligde ilk maçlarını kazanan iki takımın maçında kazanan takım yoluna kayıpsız devam edecek. İskilip ilçe sahasında saat 14’de başlayacak maçta ise ilk hafta kazanan İskilipgücüspor ile ilk maçından puansız ayrılan HE Kültürspor takımları mücadele edecekler. Grubun ilçede oynanacak diğer maçında ise ilk haftayı puansız kapatan iki takım Sungurluspor ile Maviay Gençlikspor takımları ilk puanlarını almak için mücadele edecekler.

B grubunda ise ilk hafta farklı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Çorum Anadolu FK bugün saat 14’de Osmancıkgücüspor deplasmanında liderliğini devam ettirmek için mücadele edecek. Grubun ilk hafta kazanan takımı Hattuşa Gençlikspor ise ilk haftayı bay geçen Çorumspor önünde galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.