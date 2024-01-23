U 16 liginde 7. hafta maçları sonunda A grubundan Mimar sinan B grubundan ise Çorum Anadolu FK takımları final grubunu garantilediler.

Gruplardan ikinci olarak çıkacak takımlar için mücadele sürüyor.

A grubunun kayıpsız lideri Mimar Sinan Gençlikspor Sungurluspor deplasmanından 5-0’lık net bir galibiyet ile dönerek yedinci maçından da üç puanla ayrıldı ve 21 puanla liderliğini devam ettirdi.

İkinci sıradaki Gençlerbirliği ise play-off için umutlanmak isteyen İskilipgücüspor deplasmanından 1-1 beraberlik ve bir puanla dönerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Kültürspor ise Maviay Gençlikspor karşısında 9-1’lik galibiyet ile üç puanla haftayı kapattı ve ilk iki umutlarını son üç maça taşıdı.

B grubunda kayıpsız lider Çorum Anadolu FK en yakın rakibi Hattuşa Gençlikspor önünde 3-0’lık net bir galibiyet alarak final grubunu garantiledi.

Alaca Belediyespor ise Çorumspor önünde 3-0 galip gelerek ikinci galibiyetini aldı.

U 16 liginde 8. hafta maçları yarın oynanacak.

A grubunda ilk dört sırada yer alan takımların birbirleri ile oynayacakları maçlar final grubuna yükselecek ikinci takımı belirleme adına son derece kritik.

Mimar Sinan-Gençlerbirliği ve Kültürspor İskilipğücü maçları oynanacak.