Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Futbol Federasyonunun İsrail’e açık destek veren firma ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına tepki göstererek bundan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı yönetim kurulu olarak Futbol Federasyonu’nun sponsorluk anlaşması imzalanan firmanın açıkca İsrail’e destek verdiğini destek veren futbolcuların sınır dışı edilirken firmalar ile anlaşma imzalanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek: ‘Türkiye Futbol Federasyonunu, İsrail’e açık destek veren firmalarla yapmış olduğu sponsorluk anlaşmalarından çekilmeye davet ediyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde üç aydan fazla bir süredir çoluk-çocuk, yaşlı-kadın demeden 25.000 masumun canına kasteden ve açık bir soykırım suçu işleyen terörist İsrail’e açık destek veren küresel firmalarla hangi gerekçe ile olursa olsun sponsorluk anlaşması yapılması kabul edilemez.

7 Ekim’den önce bile yapılmış olsa, işlenen insanlık suçu karşısında, dökülen mazlum kanları elimize bulaşmasın diye adında Türkiye ibaresi geçen Futbol Federasyonu, bu sponsorluk anlaşmalarından derhal çekilmelidir. Attığı gol sonrası İsrail propagandası yapan İsrailli futbolcu nasıl sınır dışı edildiyse, bir diğeri hakkında terörü övmekten soruşturma başlatıldıysa, bu firmalar da adında Türkiye geçen bir kuruluşla anılmamalıdır.

Milletimizin duygularına yabancı ve duyarsız bir futbol federasyonundan bahsedilemez. Milletçe Filistinli mazlumların yanında saf tutmuşken, terörist İsrail’e destek açıklaması yapan firmalara milletçe boykot uygularken, TFF’ye yakışan da derhal anlaşmaya son vermek olmalıdır’ dedi.