U 16 Liginde gruplarda üçüncü hafta maçları hafta sonunda oynandı.

Cumartesi günü oynanan dört maçtan ikisini ev sahibi takımlar kazanırken bir maç berabere bitti bir maçı ise deplasman takımı kazandı.

Çorum FK yine kayıplarda
A gubunda lider Vefa Gençlikspor üçüncü maçırda üçüncü galibiyetini Vefa Gençlikspor’u 5-1 yenerek aldı.

Grubun diğer ilk iki lücadelesi veren takımı Mimar Sinanspor ise İskilipspor önünde 2-0 galip gelerek üç puanın sahibi oldu. Grupta Osmancık Kandiberspor ise bay geçti.

B grubunda ise kayıpsız yoluma devam eden Sungurlu Belediyespor sahasında Çorumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Çorum Anadolu FK ise Alaca Belediyespor karşısında 4-0 galip gelerek üç puan sevinci yaşadı. Grupta Gençlerbirliği haftayı bay geçti.

Muhabir: Fatih Battar