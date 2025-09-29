U 16 Liginde gruplarda üçüncü hafta maçları hafta sonunda oynandı.

Cumartesi günü oynanan dört maçtan ikisini ev sahibi takımlar kazanırken bir maç berabere bitti bir maçı ise deplasman takımı kazandı.

A gubunda lider Vefa Gençlikspor üçüncü maçırda üçüncü galibiyetini Vefa Gençlikspor’u 5-1 yenerek aldı.

Grubun diğer ilk iki lücadelesi veren takımı Mimar Sinanspor ise İskilipspor önünde 2-0 galip gelerek üç puanın sahibi oldu. Grupta Osmancık Kandiberspor ise bay geçti.

B grubunda ise kayıpsız yoluma devam eden Sungurlu Belediyespor sahasında Çorumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Çorum Anadolu FK ise Alaca Belediyespor karşısında 4-0 galip gelerek üç puan sevinci yaşadı. Grupta Gençlerbirliği haftayı bay geçti.