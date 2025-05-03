Okul Sporları Genç Erkekler B Voleybolda şampiyonluğu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde üç okul mücadele etti.

Oynadığı iki maçınıda kazanan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi şampiyon olurken Bahçelievler Anadolu Lisesi ikincilik kupasını alırken Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.