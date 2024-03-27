Namsan U 17 liginde altıncı hafta maçları bugün oynanacak.

Ligde beşinci hafta maçlarında favoriler kazanarak play-off yolunda avantajlarını artırdılar.

Ligde maç fazlası ile lider durumda bulunan Gençlerbirliği grupa galibiyeti bulunmayan Hattuşa Gençlikspor önünde 2-0 galip ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Haftanın kritik maçında final grubu mücadelesi veren iki takım Osmancıkgücü ile Mimar Sinan arasındaki maçtan konuk takım 7-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak iddiasını ortaya koydu.

İskilip ilçe sahasında oynanan diğer maçta ise final grubu mücadelesi veren iki takım İskilipgücüspor ile Kültürspor arasındaki maçtan ev sahibi takım son dakikalarda bulduğu golle 1-0 galip ayrılarak play-off yolunda büyük avantaj yakaladı.

Buharaspor ile Sungurluspor ise sezonun ilk puanlarını aldılar.

Ligde altıncı hafta maçları bugün oynanacak. Haftanın en zorlu maçında ilk iki sırada bulunan Gençlerbirliği ile Mimar Sinan arasında oynanacak.

İskilipgücüspor Hattuşa Gençlikspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Kültürspor ise Buharaspor önünde iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda.