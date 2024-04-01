31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Çorum merkezde mahalle muhtarları belli oldu.

Seçimde 5 mahallenin muhtarı değişirken, 9 mahallenin muhtarı ise değişmedi.

İşte mahalle muhtarları:

Üçtutlar Mahallesi Mehmet Bölükbaş,

Akkent Mahallesi Necip Güler

Mimar Sinan Mahallesi Arif Çınar

Çepni Mahallesi Ömer Şahinbaş

Gülabibey Mahallesi Hasan Belli

Buharevler Mahellesi Ümit Patıroğlu

Bahçelievler Mahallesi Aziz Önal

Kale Mahallesi Dudu Sır

Yavruturna Mahallesi Metin Kaşar

Kunduzhan Mahallesi Kadir Akçıl

Çöplü Mahallesi Yılmaz Kılcı

Ulukavak Mahallesi Hanefi Özdemir

Bayat Mahallesi Fikret Külcü

Karakeçili Mahallesi M. Gamze Güzel

Yeniyol Mahallesi: Seydi Demiray