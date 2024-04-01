31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Çorum merkezde mahalle muhtarları belli oldu.
Seçimde 5 mahallenin muhtarı değişirken, 9 mahallenin muhtarı ise değişmedi.
İşte mahalle muhtarları:
Üçtutlar Mahallesi Mehmet Bölükbaş,
Akkent Mahallesi Necip Güler
Mimar Sinan Mahallesi Arif Çınar
Çepni Mahallesi Ömer Şahinbaş
Gülabibey Mahallesi Hasan Belli
Buharevler Mahellesi Ümit Patıroğlu
Bahçelievler Mahallesi Aziz Önal
Kale Mahallesi Dudu Sır
Yavruturna Mahallesi Metin Kaşar
Kunduzhan Mahallesi Kadir Akçıl
Çöplü Mahallesi Yılmaz Kılcı
Ulukavak Mahallesi Hanefi Özdemir
Bayat Mahallesi Fikret Külcü
Karakeçili Mahallesi M. Gamze Güzel
Yeniyol Mahallesi: Seydi Demiray
Editör: Murat Çetin