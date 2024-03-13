U 17 Liginde grupta üçüncü hafta maçları bugün oynanacak.

Hafta içi mesaisinde iki maç merkez diğer iki maç ise İskilip ve Osmancık sahalarında oynanacak.

Ligde ilk iki maçını kazanarak lider durumda bulunan Mimar Sinan Gençlikspor ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Hattuşa Gençlikspor ile İtfaiye sahasında saat 13’da karşılaşacak.

Bu maçın ardından aynı sahada İki maçta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Gençlerbirliği iki maçından puansız ayrılan Sungurluspor ile saat 15’de karşı karşıya gelecek.

Osmancık ilçe sahasında saat 14’de ise ilk iki maçını kazanarak yoluna kayıpsız devam eden Osmancıkgücüspor ile iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyet alan HE Kültürspor ile mücadele edecek.

Haftanın İskilip ilçe sahasında ise İskilipgücüspor ile Alaca Belediyespor takımları saat 14’de karşılaşacak.

İskilipgücü bir maçtan galip ayrılırken Alaca Belediyespor ise iki maçta bir puana sahip.