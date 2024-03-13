Çorumlu Trapçılar Türkiye Şampiyonası hazırlıkları için Samsun’da antrenman yaptılar.

19-21 Nisan tarihleri arasında Mersin Erdemli ilçesinde yapılacak olan Trap Türkiye Şampiyonası için Çorum’da atış poligonu bulunmadığı için Çorumlu sporcular Samsun Çarşamba’da bulunan Modern Poligon’da çalışma yaptılar.

Atıcılık İl Temsilcisi Yasin Yetim ile birlikte 12 sporcu Samsun Çarşamba’daki poligonda bu şampiyona için antrenman yaptılar.

İl Temsilcisi Yasin Yetim zorlu müsabaka öncesinde daha güzel ortamda antrenman yapmak için Çarşamba’ya geldiklerini belirterek kendilerine bu çalışma için malzeme desteğinde buluhan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.