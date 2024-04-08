U 17 Liginde sekizinci hafta maçları tamamlandı.

Mimar Sinan yoluna kayıpsız devam ederken Kültürspor umutlarını son maça taşıdı.

Osmancıkgücü evinde İskilipgücü’nü yenerek umutlarını son maça taşıdı.

Nazmi Avluca sahasında oynanan ilk maçta Mimar Sinan Gençlikspor, Buharaspor’u 7-1 yenerek yedinci maçından yedi gollü galibiyet ile ayrıldı ve ligi lider bitirmeyi garantiledi.

İkinci Gençlerbirliği’nin bay geçtiği haftada Kültürspor ligdeki son maçında Sungurluspor önünde 5-1 galip geldi.

Alaca Belediyespor ise Hattuşa Gençlikspor deplasmanında 3-2 kazanar ikinci galibiyetini aldı.

Haftanın en kritik maçında ise Osmancıkgücüspor sahasında İskilipgücüspor önünde 3-0 galip gelerek final grubuna yükselme umutlarını son maça taşıdı.