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U 18’de şampiyon bu yılda Mimar Sinan oldu. Final niteliğindeki maçta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Mimar Sinan takımı şampiyonluğu kazandı.

U 18 Final Grubunda son maçta zirvedeki iki takım Mimar Sinan ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mimar Sinan’a beraberliğin yettiği maç beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Maçın 20. dakikasında Mimar Sinan’dan Yusuf Candemir direk kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Buna karşın Mimar Sinan orta alanda iyi mücadele ederek ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. İlk yarının son dakikasında duran toptan Yiğit Emin’in kafa golü ile Mimar Sinan 1-0 öne geçti. Bu golün hemen ardından Gençlerbirliği Emre’nin golü ile skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Gençlerbirliği gol için yüklenirken Mimar Sinan ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. 79. dakikada Emre’nin kendi kalesine attığı golle maçta 2-1 öne geçen Gençlerbirliği’nin sevinci sadece iki dakika sürdü ve savunmanın inanılmaz hatası sonucunda Yiğit Emin kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak maçın skorunu belirledi: 2-2

Bu sonuçla Mimar Sinan şampiyon olurken Gençlerbirliği ise ikinci oldu. Bu maçtan önce oynanan karşılaşmada Hattuşa Gençlikspor’u 7-6 yenen HE Kültürspor üçüncülük kupasının sahibi oldu.