U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK evinde Çankaya FK’ya 1-0 yenilerek bu haftayı da puansız kapattı.

Devena sahasında oynanan maçta iki takımda mücadele gücü yüksek bir maç oynadı.

Çorum FK hücum hattında yine beklentilerin çok uzağında kaldı

İkinci yarının başında konuk tüakım Kadir ile bulduğu golle öne geçti. Kalan bölümde Çorum FK baskılı oynamasına karşın gol yollarında etkili olamadı ve konuk takım maçtan tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve sezonun ilk üç puanını aldı.