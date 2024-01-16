Çorum’da yapılan Liseli Gençler Yüzme Grup birinciliğinde kürsüye çıkmayı başaran üç yüzücümüz Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Olimpik Yüzme Havuzunda üç gün süren ve 30 takım ile 200 sporcunun mücadele ettiği Liseli Gençler Yüzme Grup birinciliğinde Çorum’dan katılan sporculariçerisinde Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi’nden üç sporcu iki gümüş ve iki bronz madalya kazanarak finallere katılmaya hak kazandılar.

Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi’nden Ömer Kaan Öztemiz 50 metre kurbağalamada ikinci 100 metre kurbağalamada ise üçüncü olarak iki kategoride finallerde yüzme hakkı kazandı. Yine aynı okuldan Gökhan Efe Saraç 50 metre serbest stilde ikinci olurken Ahmet Kağan Üstünay ise 200 metre karışıkda üçüncü olarak finallerde yüzmeye hak kazandı. Bu üç sporcu 7-8 Şubat tarihlerinde Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler.

Çorum’da yapılan yarışmalarda takım sıralamasında ise Genç kızlarda Ankara Özel Ted Lisesi birinci olurken İstanbal Özel Anka Lisesi ikinci Kayseri Özel Doğa Anadolu Lisesi üçüncü Ankara Özel Nesibe Aydın Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç erkeklerde ise İstanbul Özel Enka Lisesi birinci Ankara Ted Özel Lisesi ikinci İstanbul Sait Benait Fransız Lisesi üçüncü Ankara Özel Nesibe Aydın Anadolu Lisesi ise dördüncülük ödülünün sahibi oldular.