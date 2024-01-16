Ahlatcı Çorum FK’nın Tuzlaspor galibiyetinde en büyük pay sahibi kuşkusuz kaleci Hasan Hüseyin Akınay oldu.

Kırmızı Siyahlı takıma üç sezon önce gelen başarılı performansı ile 1. ligde Adanaspor’a transfer olan Hasan Hüseyin geçirdiği sakatlığın ardından yaşadığı sorunlar nedeni ile tekrar kendisine kucak açan Ahlatcı Çorum FK’ya döndü.

Sakatlığına rağmen kendisine kucak açan Çorum FK’da sezonun ilk maçlarında yedek kulubesinde oturan Hasan Hüseyin ortalarda yakaladığı forma şansını iyi değerlendirdi ve takımının son haftalardaki çıkışında büyük pay sahibi oldu.

Kendisini eleştirenlere inat Tuzlaspor karşısında özellikle ilk yarının sonları ve ikinci yarının başlarında yaptığı kurtarışlarla takımının maçın içinde kalmasını sağlayan Hasan Hüseyin galibiyette en büyük sahibi isim oldu.

Maç sonunda da stada gelen taraftarların sevgi gösterilerine böyle karşılık verdi.