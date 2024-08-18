Kongo'da patlak veren ve dünya genelinde giderek yayılan maymun çiçeği virüsü endişe veriyor. Virüs henüz Türkiye'de görülmezken, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada manipülasyonlar yapılıyor.

MASKE ZORUNLULUĞU GELDİ İDDİASI

Son olarak bazı sosyal medya hesapları virüse önlem almak için THY'nin İstanbul'dan Afrika'ya yapılacak seferlerinde kabin görevlilerine maske ve eldiven takma zorunluluğu getirdiği iddia edildi.

THY YALANLANDI

Mynet'in haberine göre; Türk Hava Yolları kaynakları ise böyle bir uygulamanın olmadığını iddiaların tamamen dezenformasyon olduğunu belirtti.

SAKARYA'DA BENZERİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da bir Afrika kökenlinin Maymun Çiçeği virüsüne yakalandığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Ardından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı.

Yapılan açıklamada, "Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.,