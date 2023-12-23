Türkiye Futbol Antnenörleri Derneği Çorum Şubesi sürekli antrenör gelişim semineri dün yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan seminere Gençlik ve Spor il Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Futbol Antrenörleri Dernreği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve antrenörler katıldılar.

Seminerin açılış konuşmalarını İl Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Başkanı Yasin Aksoy yaparak seminere katılan tüm antrenörlere başanılan dilediler.

30 UEFA Antrenörünün katılmığı semineri TFF Eğitimcisi ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Evli verdi.