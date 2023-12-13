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Gülabibeyspor Basın Sözcüsü Bahattin Uğudan önceki akşam Süper Ligde oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra maçın hakemi Halil Umut Meler’e yapılan hemde bir kulüp başkanı tarafından yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sporun özünde barış ve kardeşliği barındırdığına işaret eden Uğudan, "Dün Ankara'da Türk futbolu adına utanç verici bir manzara ortaya konuşmuştur. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabaka sonrası maçı yöneten Halil Umut Meler'e yapılan saldırıları kabul etmemiz söz konusu olamaz. Bu eylemi gerçekleştiren herkesi şiddetle kınıyoruz. Bununla birlikte de en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini de ifade ediyoruz. Özünde barış, kardeşlik ve sevgi olan spora şiddetin bulaşmasını anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu bağlamda tüm kulüp yönetimleri ve tribünleri bundan sonraki süreçlerde aklı selime davet ediyoruz. Bu tür olayların ülkemizin prestijine de zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz.Dün yaşanan utanç gecesinin ardından tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bir daha bu tarz olayların yaşanmamasını da temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.