Tahmini Okuma Süresi: dakika

İskilip’te “100 yılın projesi” diye adlandırılan Organize Sanayi Bölgesi için bölge halkını sevindirecek yeni gelişmeler yaşanıyor.

İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Fikret Kısar'un uzun süre çabaları ve girişimleri ile İskilip'e Organize Sanayi Bölgesi kurulması için zemin etüt çalışması yapıldı.

İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve İskilip Sanayi İş Adamları Derneği’nin yapmış olduğu müracaatla Organize Sanayi Bölgesi kurulacak alan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mera vasfından çıkartılarak tapu tescil işlemleri tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelecek temsilciler tarafından yapılacak gözlemsel zemin etüdü çalışması için, İskilip Belediyesi’nce zemin düzleme çalışmalarına başlandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük; "İskilip’imizin bir hayalini daha gerçekleştirmek adına Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunduğumuz arazi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mera vasfından çıkarılmış olup; tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Belediyemizce İskilip OSB işlemlerinin bir an önce hızlanması için zemin düzeltme çalışmalarına başladık. Öncelikle ilçemize OSB kazandırılmasında büyük çaba sarf eden Fikret Kısar ağabeyime ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Projenin fikir sahibi İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Fikret Kısar ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada burada 50 civarında fabrika parseli üretilmesi planlandığını açıklamıştı.

İskilip OSB’nin “kalkınmada öncelikli 5. Bölge” olacağını ifade eden Fikret Kısar, cazip teşvik imkanlarının olacağını ve fabrika parsellerinin yatırım yapacak müteşebbise ücretsiz olarak verileceğini belirtmişti.

İskilip OSB'nin hayata geçirilmesiyle ilçede göçün önüne geçilmesi ve yeni istihdam alanları oluşturulması ve bunun çevre ilçelerden de faydalanması hedefleniyor.