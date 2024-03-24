Ünlü sanatçı Uğur Işılak, Sungurlu'da verdiği konserde ilçe halkı ile bir araya geldi. Konsere katılım yoğun oldu.

AK Parti Sungurlu Belediye Başkan Adayı Ömer Tök'e destek olmak için Mahmut Atalay Spor Salonunda düzenlenen konserde sanatçı Uğur Işılak, sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu konserde vatandaşlar sanatçının şarkılarıyla coştu. AK Parti Sungurlu Belediye Başkan Adayı Ömer Tök, belediye meclis üyeleri ile sahneye gelerek projelerini açıkladı.

Konsere AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya'da konuşma yaparak Ömer Tök'e destek istedi.

Ahlatcı ve Kaya, yoğun kalabalığa seslenerek Sungurlu'nun kararını verdiğini vurguladı.

Uğur Işılak'a konser sonunda çiçek takdim edildi.

Işılak, 31 Mart'tan sonra da Ömer Tök'ün belediye başkanlığını kutlamak için Sungurlu'da tekrar konser vereceğinin sözünü verdi.