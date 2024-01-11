Uzun yıllar Alaca Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Uğur Tunçel, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Tunçel, “Uzun zamandır yürüttüğüm Fen İşleri Müdürlüğü görevimden Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şaltu’nun takdiriyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da layıkıyla görev yapmayı amaçlıyorum. Şahsıma, kurumumuza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Mevlam utandırmasın inşallah.” dedi