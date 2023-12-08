Trabzonspor’un milli file bekçisi Uğurcan Çakır’dan Ahlatcı Çorum FK genç file bekcisi Mahmut Eren Güler’e eldiven jesti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile oynanan maç kadrosunda bulunan Ahlatcı Çorum FK kalecisi Mahmut Eren Güler maçın ardından bordo mavili takımın milli file bekcisi Uğurcan Çakır’dan eldivenlerini istedi.
Milli kalecide genç kalecinin isteğini kırmadı ve eldivenlerini ona verdi.
Mahmut Eren eldivenleri paylaştığı sosyal medya hesabından milli kaleci Uğurcan Çakır’a teşekkür etti.