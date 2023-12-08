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Çorum'un 3.500 kişilik yeni spor salonu yarın başlayacak olan güreş şampiyonasıyla hizmete giriyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şampiyona öncesi son hazırlıkların yapıldığı yeni spor salonunda incelemelerde bulundu.

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilerek tamamlanan 3.500 kişilik spor salonu ilk etkinliğine imza atacak.

Yeni spor salonu, peş peşe yapılacak iki Türkiye şampiyonası ile hizmete girecek. 8-10 Aralık tarihlerinde Nazmi Avluca 2023 Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası, 11-12 Aralık tarihlerinde de Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasın yeni spor salonunda gerçekleşecek.

"Tüm hemşehrilerimizi bu şölene davet ediyorum"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte yeni spor salonunda şampiyona öncesinde yapılan son hazırlıkları inceledi.

Yeni spor salonundaki ilk etkinliğini güreş şampiyonası ile yapacağını söyleyenAşgın "Güreş sporunda Çorum adını duyurmaya devam ediyor. Bu salonun güreş etkinliği ile açılmasından mutluluk duyuyoruz. Yiğidin harman olduğu Çorum'da Türkiye şampiyonları mindere çıkacak. 8-10 Aralık'ta Nazmi Avluca 2023 Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'na hemen peşinden 11-12 Aralık tarihlerinde de Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Tüm hemşehrilerimizi ve güreş severleri bu şölene davet ediyorum." dedi.

"Çorum'a yakışır hale geldi"

Çorum Belediyesi tarafından inşaatına başlatılan 3.500 kişilik spor salonunun Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlandığını belirten Başkan Aşgın "Spor salonumuz muazzam bir eser olarak şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Çorum Belediyesi olarak spor salonunun çevresindeki yolları ve kaldırımları tamamladık. Yeni spor salonumuz içiyle dışıyla Türkiye Şampiyonasına ve Çorum'a yakışır hale geldi." dedi.

"Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da, ortak akıl ve ortak sinerjiyle çalıştıklarını dile getirdi. Çağlar "Belediyemiz alt yapısıyla, teknik ekibiyle yoğun bir çaba gösterdi. Her zaman yanımızda olduğu ve bizlere destek olduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Muhteşem tesisi görmelerini ve 5 gün boyunca birbirinden zevkli maçlara davet ediyoruz." dedi.

"Çorum'dan yedi güreşçi mücadele edecek"

Bugün ilimizde başlayacak Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan yedi sporcu mücadele edecek. Antrenör Çelebi Bayır yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

55 kilo Selçuk Öztekin, 63 kilo Himmet Sandıklı, 67 kilo Fatih Sarıkaya, 87 kilo Samet Yaldıran, 97 kilo Tansel Can Örtücü ve Oğuz Kayar, 125 kilo Mustafa Tayyip Küçük.

Dün akşam yapılan teknik toplantı ile başlayan şampiyona pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek.