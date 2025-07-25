Kick Boks’ta milli gururumuz Abdussamet Uğurlu önümüzdeki hafta Kıbrıs’ta yapılacak Süper Lig maçlarında ringe çıkacak.

Ulusal ve Uluslararası şampiyonalarda sayısız başarılara imza atan Abdussamet Uğurlu 30-31 temmuz tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılacak olan Muay Thai Süper Lig 4. ayak müsabakalarında ringe çıkacak.

Girne’de yapılacak olan müsabakalarda sıkletlerinde ilk dört sırada bulunan sporcuların birbirleri ile karşılaşacaklar. Bu maçlar sonunda şampiyon olan sporcular ülkemizi önümüzdeki yıl Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanacaklar.

Süper Ligde son üç yılda Muay Thai Süper Liginde şampiyon olarak ilimizi ve ülkemizi başarı ile temsil eden Abdussamet Uğurlu hedefinin bu yılda şampiyon olarak zirvedeki yerini korumak olduğunu söyledi. 31 Temmuz perşembe akşamı saat 21’de Sport TV kanalından canlı olarak yayınlanacak olan müsabakalara Uğurlu antrenörü Aydın Fırat yönetiminde aralıksız çalışıyor.

Abdussamet Uğurlu zorlu rakipleri olduğunu ancak ünvanını korumak için iyi hazırlandığını belirterek ‘Hedefim zirvede kalmak ve ilimi ülkemi temsil etmeye devam etmek. Bunun içinde bizlere her zaman büyük destek veren Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran ve ekibine teşekkür ederim’ dedi.