Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Muay Thai Süper Lig Şampiyonları ve antrenörleri ödül törenine ilimiz Muay Thai milli sporcusu ve Süper Lig şampiyonu Abdüssamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat’da ödül alacak isimler arasında açıklandı.

13 Nisan pazar akşamı saat 19’da Antalya Nashira Otel City’de kokteyl ile başlayacak saat 20’den itibaren isa Sports TV’den canlı olarak yayınlanacak ödül gecesine Abdüssamet Uğurlu ve Aydın Fırat da katılacak.

Törende Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız tarafından bu branşta marka olan Türkiye Şampiyonlarına kilolarında ilk dört dereceye girerek en iyisi olan profesyonel sporcularıına ve Süper Lig Şampiyonları ile birlikte antrenörlerine ödülleri verilecek.

Her yıl Süper Ligde yarışıp birinci olan sporcular ülkemizi Dünya ve Avrupa Şampiyonası ile İslam Oyunları ve Uluslararası müsabakalarda temsil etmeye hak kazanıyor. İlimizin bu alandaki en başarılı ismi Abdüssamet Uğurlu 2012 yılında başlıdığı Muay Thai’de yarışmalara aktif olarak katıldı ve son üç yıldı Süper Ligde aralıksız şampiyon oldu. Uğurlu hedefinin bu yılda şampiyonluk olduğunu belirterek ‘17-21 Kasım’da Riyad’da yapılacak İslam Oyunları Ağustos ayında yapılacak olan 2. Türk Cumhuriyetleri Uluslararası şampiyonasında milli takımda mücadele etmek’ dedi.

11-16 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olün Büyükler Elit Muay Thai Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek olan Abdüssamet Uğurlu bu müsabakalar için hazırlıklarını Aydın Fırat gözetiminde aralıksız sürdürüyor.

Abdüssamet Uğurlu kendisine her zaman destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’na ve personeline teşekkür etti.