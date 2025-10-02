Çorum’un Uğurludağ İlçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağan kongresi gerçekleştirildi.

Uğurludağ'da mevcut başkan Hünkar Akburu, yeniden aday olmadığı kongrede görevi Özgür Akşun'a bıraktı.

Uğurludağ kongresinin divan başkanlığını CHP İl Başkan Yardımcısı Halil Ünal üstlenirken, katip üyeler ise Yusuf İpek ve Veysal Kör oldu.

Kongreye İl Başkan Yardımcıları Uğur Eke, Halil Ünal ile partililer katıldı.

Özgür Akşun başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yusuf İpek, Hünkar Akburu, Enver Yusuf İpek, Ergülü Aksıt, Celal Akburu, Bayraktar Aydınlı, Veli Taraoğlan, Ali Gökbel, Galip Aksıt, Kamil Akburu.

İl Delegeleri:

Yusuf İpek, Hünkar Akburu, Enver Yusuf İpek, Celal Akburu, Özgür Akşun.