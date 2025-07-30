Trendyol 1. ligde Çorum FK’nın iddialı rakiplerinden Erzurumspor’dan iki transfer birden.

Mavi beyazlılar Boluspor’dan Ali Ülgen ve Bandırmaspor’dan Murat Cem Akpınar ile anlaştı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılan görüşmeler sonunda en son Boluspor forması giyen Ali Ülgen ile iki yıllık Bandırmaspor’dan Murat Cem Akpınar ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanı Ahmet Dal’la son görüşmelerini gerçekleştiren oyuncular kendilerini mavi beyazlı renklere bağlayan imzayı atarak takımın kampına katıldılar.