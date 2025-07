Mimar Sinanspor'da Bayrak değişimi. Yeşil Beyazlı kulüpte uzun süredir başkanlık görevini yürüten Alper Zahir görevi Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere'ye bıraktı.

Kulübün geçtiğimiz günlerde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Kulüpte Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hacı Ömer Yağlıdere Başkanlığa seçilirken Selahattin Kartal Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Hamit Gökgöz ve Arif Çınar ise yönetimde üye olarak görev aldılar.

Yeşil beyazı kulüpte uzun süredir yönetimde görev yapan ve aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetiminde de yer alan Hacı Ömer Yağlıdere kulüp başkanlığı görevine seçildi.

Yağlıdere kulüp olarak kuruluş amaçlarının belli olduğunu bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yağlıdere yaptığı açıklamada kulüpte bir bayrak değişimi olduğunu kulüpler sadece sahada değil gönüllerde de büyük bir bayrak devri olduğunu ancak ruhun aynı kaldığını belirterek 'Mimar Sinanspor kulübünde sadece bir görev değişikliği gerçekleşti.

Yıllardır kulübün her kademesinde ter dökmüş sporu bir araç olarak gören ve amacın gençlik olduğu bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Yeni dönem sadece bir yönetim değişikliği değil aynı zamanda niyetin tazelenmesi sorumluluğun daha güçlü omuzlanmasıdır. Önceki başkanımız Alper Zahir'e ve görev yapmış tüm yönetici, antrenör, sporcular ve gönlü Mimar Sinan için atmış herkese emekleri özverileri ve katkıları için yürükten teşekkür ediyoruz.

Bugün yükselen her yapı taşının dün atılan sağlam temellerin esiri olduğunu biliyoruz. Bu kulüp bir kaç kişinin değil, bu kulüp mahallemizin bu kulüp Çorum'un bu kulüp evladı için endişelenen bir annenin gencin yolunu gözleyen bir babanın kulübüdür.

Yükümüz ağır farkındayız ama omuz omuza verirsek bir çocuğun kazanıldığı her gün bu ağırlıktan eser kalmayacağının da bilincindeyiz. Biz sadece top oynatmayı hedeflemiyoruz. Gençlerin gönlüne özgüven ve umut yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bin kişiden birine ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Ondan sonra binde ikileri üçleri arayacağız.

O biri hiç bir zaman küçümsemiyoruz çünki şunu iyi biliyoruz ki o bir kişi bu ülkenin kaderini değiştirecektir. Cengiz Han'ın dediği gibi 'bir çivi bir nalı, bir nal bir atı bir at bir komutanı bir komutan bir orduyu bir orda da kocaman bir ülkeyi kurtarır. O bir kişi belki yarın iyi bir usta iyi bir yönetici vefalı bir eş dürüst bir insan olacaktır tüm derdimiz budur.

Yeni yönetim olarak hedefimiz emaneti daha yukarı taşımak amacımız sadece skorla değil gençlerin ruhuna dokunan başarılar elde etmektir. Mimar Sinanspor kulübü sadece bir sportif başarı merkezi değil aynı zamanda gençler için bir karakter eğitim alanı değerleri önceleyen bir yaşam okulu olma yolunda daha ileri gitmeyi kendine düstur edinmiş bir kulüptür.

Bu kulüp hepimizin,. Mimar Sinanspor kulübü bu şehrin gençlerine açılmış tertemiz bir kapıdır. Hayali olan her çocuğun elinden tutulacak her gence açıktır. Bu davada herkesin yeri olabilir sahada, tribünde masada, fikirde, duada istediğin yerde sizlerde yerinizi alabilirsiniz. Çünkü derdimiz gençliktir. Mahalle esnafı öğretmeni, imamı siyasetçisi, bürokratı, basını, genci yaşlısı bu kulüp senin bu gençler hepimizin' dedi.