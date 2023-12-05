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Çorum Ülkü Ocağı, çocuklar üşümesin diye her yıl geleneksel hale getirdiği ‘Bir Bot-Bir Mont’ kampanyasıyla yine gönüllere dokundu ve minik yürekleri ısıttı.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, kampanyayı başarıyla tamamladıklarını, “Böyle güzel bir mutluluğa bizleri vesile ettiği için Rabb’imize şükrettik.” sözleriyle duyurarak, katkıda bulunan hayırsahiplerine teşekkür etti.

Kamuoyu tarafından da takdirle karşılanan kampanya ile ilgili açıklama yapan Orhan Tosik, şunları söyledi, “Göreve geldiğimiz günden beri her yıl düzenli olarak yürüttüğümüz ve artık geleneksel hale getirdiğimiz; çocuklar üşümesin diye "Bir Bot Bir Mont" kampanyamızı tamamlamanın sevinci içerisindeyiz.

İhtiyaç sahibi çocuklarımızın yüreğini ısıtmak, bir nebze de olsa onların mutluluğuna vesile olmak paha biçilemeyecek bir huzur ve mutluluk kaynağı oldu.

Onların yüzündeki tebessümü, yüreğindeki sıcaklığı hissettik ve böyle bir hizmete bizleri vesile kıldığı için Rabb'imize şükrettik.

Bu vesileyle, kampanyamıza katkı sağlayan, dualarında bizleri unutmayan bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor, bu süreçte özveriyle çalışan teşkilatlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.”