Ovasaray köyünde ulu çınarlar her yıl düzenlenen Saray Bahçe buluşma etkinliğinde buluşuyor.

İş insanları Mustafa ve Ali Ilıca tarafından düzenlenen organizasyonda köy nüfüsuna kayıtlı 70 yaş ve üzeri ulu çınarlar anılarını tazelerken, deneyim ve tecrübelerini genç nesillerlepaylaşma imkanı buluyor.

Saray Bahçe Buluşmalarının ise bu 6'ncısı gerçekleştirildi.

Programa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da katıldı.