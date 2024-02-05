1. Amatör Küme’de Ulukavakspor ile Kargıserispor takımları girdikleri gol düellosundan 4-4 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısı Enes ve Ahmet Furkan’ın attığı gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya çok baskılı başlayan Ulukavakspor 9 dakika içinde Fazlı Can’ın attığı üç golle rakibi önünde 4-1 üstünlüğü yakaladı ve rahatladı.

Bu rahatlık siyah beyazlı takıma kötü yansıdı ve Kargıserispor 65. datikada Efe Cemal’in golü ile farkı ikiye indirdi.

Son bölümde baskıyı artıran Kargıserispor 83. ve 88. dakikalarda Mustafa Melih’in golleri ile sahadan 4-4 beraberlik ile ayrılan iki takımın mücadelesi sonunda Ulukavakspor 16 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken Kargıserispor ise 10 puanla ligde kalma yolunda önemli bir puanın sahibi oldu.