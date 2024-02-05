1. Amatör Küme’de Ulukavakspor ile Kargıserispor takımları girdikleri gol düellosundan 4-4 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısı Enes ve Ahmet Furkan’ın attığı gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya çok baskılı başlayan Ulukavakspor 9 dakika içinde Fazlı Can’ın attığı üç golle rakibi önünde 4-1 üstünlüğü yakaladı ve rahatladı.

Bu rahatlık siyah beyazlı takıma kötü yansıdı ve Kargıserispor 65. datikada Efe Cemal’in golü ile farkı ikiye indirdi.

Sungurlu EFE’leri Final Grubu’nda:3-0 Sungurlu EFE’leri Final Grubu’nda:3-0

Son bölümde baskıyı artıran Kargıserispor 83. ve 88. dakikalarda Mustafa Melih’in golleri ile sahadan 4-4 beraberlik ile ayrılan iki takımın mücadelesi sonunda Ulukavakspor 16 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken Kargıserispor ise 10 puanla ligde kalma yolunda önemli bir puanın sahibi oldu.