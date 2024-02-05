Çorumlu futbolcu Burak Seres sezonun ikinci yarısında Fatsa Belediyespor formasını giyecek.

1992 Çorum doğumlu Burak Seres Çorum Gençlerbirliği’nde başladığı futbol hayatında Ankaraspor’da ilk profesyonel imzayı attı.

Ardından Hatayspor, Başkent Şafakspor, Çubukspor, Arsuz Karaağaçspor, 2014-15 sezonunda Ahlatcı Çorum FK, Düzcespor, Batman Petrolspor, Silivrispor, Kırıkhanspor, 2020-21 sezonunda yeniden Ahlatcı Çorum FK forması giyen Burak Seres daha sonra Tarsus İdman Yurdu, Ağrıspor geçen sezon Kırıkkalegücü ve bu sezonun ilk yarısında ise Tokat Belediye Plevnespor formasını giyen Burak Seres ikinci yarı için Fatsa Belediyespor ile anlaştı.