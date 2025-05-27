Türkiye'de ilk defa düzenlenen 1.Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu sona erdi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Çorum Belediyesi ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 23-24 Mayıs 2025 tarihlerinde "Bireysel Potansiyelden Toplumsal İyi Oluşa: Pozitif Psikoloji" temasıyla "I. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında pozitif psikoloji yaklaşımından güncel konuları ele alan 4 konferans ve 2 seminer, 3'ü akademisyen ve 5'i alanda çalışan meslektaşlar olmak üzere 8 panelistin katıldığı 2 farklı panel ve alanda çalışanlara uygulamada kullanabilecekleri beceri ve teknikleri içeren 5 atölye çalışması akademisyenler ve alanda çalışan psikolojik danışmanlar tarafından yapıldı.

Sempozyuma Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kamu ve özel kurumlarda çalışan meslektaşlar ve Çorum Belediyesi'nde çalışan personellerden oluşan toplam 289 kişi katıldı.