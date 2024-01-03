Çorum İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi öncülüğünde Hitit Üniversitesi İslami İlimler Merkezi işbirliğinde, Ahlatcı Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın destekleriyle hayata geçirilen “Bilinç Serisi Projesi” kapsamında çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Proje ile yeni dünya düzeninde hızla değişen gündemler, kafa karıştıran sorular, edinilen anlık bilgiler hakkında gençlerin yalnız bırakılmayıp sorularını cevaplandırmak amaçlanıyor.

“Bilinç Serisi Projesi” kapsamında "Ümmet Bilinci" konulu panel Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

Panelin açılışında konuşan İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, “Yükseköğrenim öğrencileri dikkate alınarak hazırlanan bu proje ile gençlerin en çok sorduğu, merak ettiği, şüphelerinin olduğu konuları masaya yatırarak alanında uzman hocalarımızla her ay bir panel yapıyoruz. Gençlerin ilgisini gördüğümüz panellerimizin ilkini geçen ay “Kulluk Bilinci”, ikincisini bu ay "Ümmet Bilinci" temasıyla gerçekleştirdik. Gelecek ay "Adalet Bilinci" teması ile panellerimizi tamamlamış olacağız. Gençlerimizi yine aydınlanmaya bekliyoruz” dedi.

İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya’nın moderatörlüğünde yapılan panelin ilk oturumuna konuşmacı olarak katılan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Dr. M. İhsan Hacıismailoğlu, "Peygamber Tasavvuru" konulu bir sunum yaptı.

Doç. Dr. Yunus Öztürk’ün "Sahabe Kur'an ve Hz. Peygamber" ve Doç. Dr. Osman Aydın'ın, "Sünnetin Bağlayıcılığı" sunumlarının ardından panel sona erdi. Panel sonunda ise gençlerin sorularına cevaplar verildi.