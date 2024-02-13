Ahlatcı Çorum FK’nın cuma akşamı Ümraniyespor ile oynadığı maçı 4742 biletli taraftar izledi.

Pasolig’den alınan bilgiye göre kırmızı siyahlı takımın Ümraniyespor maçında yine en fazla taraftarın olduğu tribün doğu maraton tribünü oldu.

Bu tribünde beklenen taraftar sayısı kombine ile birlikte 2229 olurken stada giriş yapan taraftar sayısı 2008 oldu.

İkinci en fazla taraftarın olduğu tribün ise kuzey kale arkası oldu. Beklenen 1493 taraftara karşın stada giriş yapan biletli taraftar sayısı 1238 oldu.

VİP tribününe beklenen 999 taraftara karşın stada giriş yapan taraftar sayısı 785 kişi olarak açıklandı.

Güney Kale arkasında beklenen taraftar sayısı 436 olurken giriş yapan taraftar sayısı 371 oldu.

Localarda ismi yazılı taraftar sayısı 298 olurken giriş yapan sayısı 253 kişi oldu.

Protokol tribününde 65 isim bulunurken giriş yapan 23 kişi oldu.

Misafir tribününde 24 bilet satılırken giriş yapan sayısı 22 olurken engelli tribününde 17 isim kayıt yaptırdı 9 isim girdi.

Batı sol tribünde ise 27 taraftar bilet alırken giren sayısı 20 olarak gerçekleşti.