Umut Pide Salonu düzenlenen törenle faaliyete başladı.

Buharaevler Mahallesi 2. Sokak No:10 adresinde (Buhara Kültür Merkezi karşısı) yer alan Umut Pide Salonu gerçekleştirilen törenle açıldı.

Buharaevler Cami Müezzini Bayram Özdemir’in yaptığı duanın ardından davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Umut Pide Salonu sahibi Turgut Aydemir 26 yıllık tecrübe ile birlikte hijyen ve kaliteden ödün vermeden yeni işyerlerinde ve yeni isimle mahalle sakinleri ile tüm Çorum’un hizmetinde olduklarını söyledi.

Aydemir, bol pide çeşidinin yanı sıra lahmacun da yaptıklarını belirterek, düğün, mevlit ve özel günlerde toplu sipariş alındığını ayrıca ev ve iş yerlerine de servis hizmetlerinin olduğunu ifade etti.

Turgut Aydemir, açılışa katılan ve çiçek göndererek yanlarında olduklarını hissettiren eş dost ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.