Tez-Koop-İş sendikası ile Hitit Üniversitesi arasında yürütülen Toplu İş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 16 Eylül günü saat 15.00'da TUHİS’de imzalar atılacak.

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, Hitit Üniversitesi ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında 01.04.2025 - 31.12.2026 yürürlülük süreli TUHİS ( Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu işverenleri Sendikası ) yürütülen Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmanın sağlandığını aktardı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Sayın, TUHİS’de 13 Ağustos'ta yapılan görüşmede uzlaşmanın sağlanamaması üzerine, 10 Eylül Çarşamba günü yapılan oturumda üniversite yönetiminin yapıcı, hakkaniyet çerçevesindeki destekleri sayesinde uzlaşmanın ilkesel anlaşma noktasına geldiğini, TUHİS’de yapılan oturumda elde edilen kazanımların 11.09.2025 tarihinde Hitit Üniversitesinde üyeleri ile yapılan değerlendirme toplantısında üyelerin onayına sunulduğunu, oylamada üyelerin %100 imzalanması yönünde karar verdiklerini dile getirdi.

Tarık Sayın aynı zamanda Tez-Koop-İş sendikasında işçinin onayı olmadan hiçbir sözleşmenin imza altına alınamayacağı ve işçiyi ilgilendiren konularda tek karar merciinin işçiler olduğunu sözlerine ekledi.

Sayın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Genel sekreterleri Erdal Kanık’a masada işçilerin kazanımları noktasındaki emeklerinden dolayı teşekkür etti.