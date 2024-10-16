60 ülkeyi dolaştıktan sonra Türkiye'de İstanbul'a yerleşen ve 8 ay önce Türkiye'nin 81 ilini tek başına dolaşmak için seyahate çıkan ünlü youtuber Franzi (Franziska) Çorum’a da uğradı.

‘Limon’ adını verdiği Tofaş marka arabasıyla Türkiye’yi gezen Alman Franziska Niehus, bu kez sosyal medya hesaplarından Çorum yolculuğunu paylaştı.

Ailesine Türkiye'nin Antalya'daki 5 yıldızlı her şey dahil otellerden daha fazlası olduğunu göstermek istediği için Türkiye'deki 81 şehir ve ilin tamamını seyahat etmeye ve videolar çekmeye başlayan Alman Yotuber, Çorum’da tarihi yerleri gezdi, yöresel lezzetlerden tattı.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Niehus, Çorum’da UNESCO Dünya Mirasi Listesi’nde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa’yı gezmeyi de ihmal etmedi.

DİLEK TAŞINDA DİLEK DİLEDİ

Hattuşa’da şimdiye kadar nereden ve nasıl geldiği ya da getirildiği çözülemeyen ve halk arasında "Dilek Taşı" olarak nitelendirilen kaya parçasını yakından inceleyen ünlü youtuber, dilek taşına dokunarak dilek diledi.

İNCESU'YA HAYRAN KALDI

Daha sonra Ortaköy’e geçen Alman youtuber, İncesu Kanyonu’nda keyifli dakikalar geçirdi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çorum’a hayran kalan Alman Franziska Niehus, Çorum’un yöresel lezzetlerine de bayıldı.