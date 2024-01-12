İnternethaber.com haber sitesi yazarı, tanınmış gazetecilerden Osman Diyadin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti’nin Çorum’da Belediye Başkan Adaylığı belirleme süreci ile ilgili ilginç tespitlerde bulundu.

‘BIRAKIN HALK KİMİ İSTİYORSA O ADAY OLSUN’

Ünlü Gazeteci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’ Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bazı il ve bazı ilçelerde hakedenleri değil ,kendilerine yakın isimleri aday gösterebilmek için etkilemeye çalışanlar ateşle oynuyor .Bırakın kimin hakkı ise o aday olsun .Bırakın halk kimi istiyorsa o aday olsun .Ortada halkın açık desteğinin olduğu anketler varken , yeni anket diyerek alan açılmasın!.. Mesela bu oyunun Gümüşhane’de Çorum’da bazı il ve ilçelerde oynandığı haberleri geliyor. Cumhurbaşkanı her il ve ilçeyi kontrol edemeyecek diye kimse boş alan bulmasın.. Kimin ne yaptığı biliniyor, Hakkın teslimini yapın , Gücü olanların değil…Aman!! 2019 Unutulmadı’’ ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz Salı günü AK Parti’nin Belediye Başkan Adayını belirlemek için Çorum’da yeniden anket yaptırdığı duyumları alınırken, aynı günün akşamında kararın verildiği , AK Parti Genel Merkezinin adayı belirlediği yönünde haberlerin çıkması Osman Diyadin’in bu iddialarını destekler nitelikte.